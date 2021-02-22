Başkan Erdoğan bugün İzmir’de

TEMEL ATMA TÖRENİ

BAŞKAN Erdoğan'ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 12.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacağı ifade edildi. Son olarak da Başkan Erdoğan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacağı bildirildi.



SARAÇ'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin" dedi. Törenin ardından Saraç'ın cenazesi, Fatih Camii Haziresi'nde defnedildi. Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92yaşında, cuma günü hayatını kaybetmişti.

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