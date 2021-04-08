Konya’da askeri gösteri uçağı düştü

Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

OLAY yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep'in şehit olduğu tespit edildi. ŞEHİT pilot Gençcelep'in İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi. Olay yerinde görevlilerin incelemeleri devam ediyor. BAŞKAN Erdoğan da, sosyal medya adresinden Konya'da şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayınladı.