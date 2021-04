Heykel yaptık, heykel yaptık, heykel yaptık...

İzmirlilerin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e tepkisi dinmiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen faaliyet raporunun ardından sosyal medyada, "Belediye meclisimizde 2 yıllık hizmetlerimizi anlattık ve faaliyet raporumuzu sunduk. İzmirliler, daha güzel bir İzmir için bütün meclis üyelerimizle birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde mesaj paylaşan Soyer'e vatandaş lafı yapıştırdı. Soyer'e Yeni Asır'ın kentteki belediyelerin heykel icraatlarıyla ilgili haberleri üzerinden yüklenen İzmirliler, "Hizmet mi, çok komik. Kaç sayfalık sunum bu, heykel hizmetinden başka bir şey görmedik henüz. 2 sene içinde İzmir'de heykelden başka ne yaptın" diyerek tepki gösterdi.

SELİ BIRAKIP HEYKELE GİTTİ

CHP'Lİ Soyer, bugüne kadar birçok 'heykel' icraatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda iki gün süren yağmurlarda kentin birçok noktası sel afetine maruz kalırken Soyer, elinde şemsiye ile gazeteci yazar Bekir Coşkun'un Buca'da saldırıya uğrayan heykelini ziyaret etti. Soyer en son Çaka Bey'in büstünün açılışını da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte "tam kadro" olarak yapmıştı.

HEYKELLERİ SAYDIRIYOR

SOYER geçtiğimiz günlerde yine çok konuşulacak bir adım atmıştı. Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihaleye çıkmıştı. "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" başlığıyla yapılan ihale, "CHP, herhalde İzmir'e yaptığı heykel sayısını unutmuş. Sürekli heykel yaparken şimdi de işi gücü bırakıp heykel mi sayacaklar? İzmir'in sorunları dağ gibiyken yapacak başka iş mi yok?" yorumlarını da beraberinde getirmişti.



SOYER'E SOSYAL MEDYADA İSYAN VAR

@Kafkaskz1453: Hizmet diyor sakın gülmeyin!

@mehmetk11233319: Hizmet dediğin ne yapıldı mesela? Çay Mahallesi'nin 20 yıldır delik deşik yolları, yama yapılıyor o da yamuk.

@sadebiradam35: 2 yıllık zamanda İzmir'e ve Buca'ya ne yaptınız? Neden biz İzmirliler bunu görmüyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin orada ağaçlar budanmıyor.

İzmir'in yolları zaten delik deşik. O yüzden "İzmir'e hizmet verdik" demeyin.

@KocakNamiye: Tunç Bey icraatlarını anlatıyor bir susun. Heykel yaptım. Heykel açılışı yaptım vs vs... Su nedir, hijyen nedir, lüzum var mı fuzuli işlere...

@__Tevazu__: Attığın twetin yorumlarını oku ve sonra da İzmir'e yaptığın hizmetlerin birini yaz. Bakalım hangi hizmetin ortaya çıkacak?

@esmakhan74: "Heykel faaliyetlerine devam" demek kaç dakika sürebilir ki?

@the_Bodyguard44: 2 yıllık hizmet: 1.yıl: Heykel tasarlama, hazırlama 2.yıl: Heykel açılışı yapma ve teşekkür konuşması..

@dogannbeg: Heykel diktik Heykel tamir ettik Heykel parlattık Başka ne icraatınız olacakki?

@Servet_Aydin1: Daha güzel İzmir için istifanız yeterli...

@23Burakyldrm: Allah için ne yaptın güldürme beni Tunç Soyer... 20 yıldır İzmir'de değişen hiç bir şey yok. Siz ancak kör muhalifleri kandırırsınız...

@ErisSimsek: Kemalpaşa Ulucak mahallesinin aylardır yolları berbat esnaf kan ağlıyor.

Yerel halk araçlarına masraf yapmaktan bıktı. Lütfen yardımcı olun.

@koriskoo: Dans var mı dans?

@BARAKUDA3533: Faaliyet mi!!! Mesaiye bisikletle gidiyor NOKTA. Tek faaliyet bu, haa birde çav bella vardı...

@sadebiradam35: 2 yıllık zamanda İzmir'e ve Buca'ya ne yaptınız? Neden biz İzmirliler bunu görmüyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinin orada ağaçlar budanmıyor.

İzmir'in yolları zaten delik deşik. O yüzden "İzmir'e hizmet verdik" demeyin. Bisiklet yolu yaptınız yetmeyen yolu araç yollarını kapatıp...

@namidargkta: Hizmet ve siz! Yahu gidin Allah aşkına..

Yemez bu millet boş söylemleri...

@m_vzer: Hizmet he öyle mi? İşte buna çok güldüm çokkkkk @CekicZcan: Başkanım yeni heykelimiz pek bir gözel olmuş.

Yapan ustanın gözleri kör, elleri çapur olmuş diyorlar! Yani böylesine zorlanmış yaparken...

Diyorum ki, hani yenisi ne zaman yapılacak? Zira böylesi hizmetler başkanım, ancak sizden beklenir! Haaa bir de çav bella.. Su felan fasa fiso...

@Leventiler5: Çiğli Harmandalı çöp kokuyor. Çiğli'de çöp istemiyoruz. Harmandalı İzmir'in çöpünü çekmek zorunda değil. 2023 seçiminde oy yok.

Erhan GÜLENÇ

CHP’den tam kadro heykel açılışı

İzmir'de heykel protestosu! Zeytin ağaçlarını keserek park yaptılar