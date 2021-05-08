Son Irak Sincar Kalkanı’nın şifreleri

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Büyük Türkiye, 21'inci yüzyılın tarihini yazıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de ikinci Sevr'i çöp tenekesine attı. Kıbrıs, Libya, Azerbaycan'da derin oyunları bozdu. Mavi Vatan stratejisi ile Akdeniz-Ege-Karadeniz Çatısı kuruldu.

Suriye Fırat Kalkanı ile Derin ABD-İsrail'ın Irak-Suriye-Akdeniz PKK-PYD ve petrol koridoru paçavraya çevrildi.

Irak Dicle kalkanı ile Sincar, PKKPYD'ye mezar oluyor. Ardından Kandil, terörizmin merkezi toprağa gömülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), geçen 24 Nisan Cumartesi günü Irak'ın Türkiye sınırına yakın noktalarındaki Avaşin Basyan- Zap-Metina bölgelerindeki PKK üslenmelerini hedef alacak şekilde başlayan Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım harekatları sürüyor.

Beş bini aşkın kahraman Mehmetçiğin katıldığı SİNCAR TÜRK KALKANI harekatının, hem kod isimleri hem de başlatıldığı gün, derin anlamı olan SEMBOLLERİ içinde barındırıyor.

HAREKATIN KOD İSMİ:

PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇEYILDIRIM.

Meşhur HARBİYE MARŞIMIZ şu sözlerle başlar:

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız, Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız.

SİNCAR TÜRK KALKANI

24 NİSAN 2021 günü başlatıldı.

Türk Ordusu damardan Derin ABD'ye mesajı verdi.

24 Nisan günüyle, Derin Amerika'nın aparatları, CIA tarafından satın alınmış bölücü terör örgütü PKK-PYD, açtığı çukurlara gömülüyor, akıttığı kanlarda boğuluyor.

Devam eden operasyonda PKK'ya ait hedeflerin etkisiz hale getirilmesine çalışılırken, Irak-Suriye geçişlerinin stratejik mevziinde TÜRK KALKANI adım adım gerçekleştiriliyor.

Operasyonun hedeflerinden biri olan Zap bölgesine TSK, 2008 yılında da "Güneş Operasyonu" adlı bir sınır ötesi harekat düzenlemişti.



EFSANE ALBAY ANLATTI

Uzun yıllar boyunca Irak'ın Gara- Sincar ve Güneydoğu Anadolu'daki operasyonları yöneten Özel Kuvvetler eski Komutanı E. Albay, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Savunma Koordinatörü Mithat Işık, Irak topraklarında gerçekleştirilen son müthiş harekatın şifrelerini verdi: "Son operasyon 1997'de benim de katıldığım Şafak Harekatı'nın bir benzeridir." Kahraman TSK, 2019'da Pençe harekatı ile Hakurk ve Sidekan'a yerleşerek burada kalıcı üs teşkil etti. 2020'de Zap'ın batısına Pençe- Kaplan operasyonu icra edildi.

Operasyon yapılan Metina Dağı'nın batısında ve doğusunda TSK'ya ait unsurlar vardı. Tahkimat yaparken, Türkiye sınırına yakın olan bu bölgeleri temizliyor.

Yapılmakta olan operasyonla Duhok-Amedya arasındaki yolda güvenlik kuruluyor. Bu bölgede 150 civarında köy var.

PKK'nın varlığı nedeniyle buradaki yol zaman zaman aksıyordu. Operasyonda buraları denetime alınıyor.

Ardından Üzümlü-Amedya arasındaki sınır kapısının açılması ve ticaretin canlandırılması da hedeflerden birisi.



GARA VE SİNCAR STRATEJİSİ

Efsane Albay Mithat Işık, "Zap ve Metina'nın da kontrole alınmasıyla Gara Dağı tamamen PKK'dan temizlenecek. Gara'nın da kontrol altında alınması ile nihai hedef stratejik mevzi Sincar olacağı düşüncesindeyim" diyerek şu bilgileri verdi:

"Türkiye Sincar'ı denetime alarak PKK ve PYD'yi buradan temizleyeceği gibi, Irak-Suriye geçişini kontrol etmelidir. Bu stratejik yol kavşağı, Nusaybin'i Basra'ya bağlayacak tren hattını gündeme getirecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda gündeme getirdiği; Nusaybin-Cizre-Ovaköy- Telafer-Bağdat-Basra'yı birbirine bağlayacak tren hattı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığı yönünde açıklamasına dikkat edersek, operasyonun bir amacının da bu projenin hayata geçirilmesi için bölgenin güvenliğinin sağlanması olduğu anlaşılıyor."



SONUÇ

Tüm şehitlerimizin aziz ruhları karşısında saygıyla, minnetle eğiliyor, Harbiye marşımızın derin anlamlı sözlerini bir daha gür sesle seslendiriyorum:

Şahikalar üstünde meydan okur MEHMETÇİKLER, Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler, Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti, Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler." ANLAŞILDI

MI MISTER

BIDEN?