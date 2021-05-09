Kılıçdaroğlu o isimleri tek tek harcadı

24. dönem CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, kendi dönemindeki CHP ile bugünkü CHP arasında uçurum olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu FETÖ ve HDP'den vazgeçemez" dedi. Televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aygün, CHP'nin Adnan Keskin, Onur Öymen, Deniz Baykal gibi çok sayıda ulusalcı milletvekilini teker teker tasfiye ettiğini belirterek 22-23 ve 24. dönemde harcanan ve aralarında İzmir milletvekillerinin de bulunduğu isimleri tek tek saydı.

İNCE'YE HAKSIZLIK YAPILDI

CHP Ankara eski Milletvekili Sinan Aygün, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"2011 yılındaki CHP ile bugünkü CHP arasında uçurum var" diyen Sinan Aygün şöyle konuştu: "CHP kendi özünden tasfiye edildi. Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin içinden gelen biri. İnce'ye haksızlık yaptılar. 17-25 Aralık sürecinde CHP, FETÖ'nün yanındaydı. FETÖ medyasına desteğe gidin dediler." Aygün, "Kılıçdaroğlu, hep kaybetmiş, yenilmiş. FETÖ'yü, HDP'yi yanına alacak da milletten öyle oy alacak. Kılıçdaroğlu hem FETÖ, hem de HDP'den vazgeçmez. Kılıçdaroğlu, ulusalcı kim varsa teker teker harcadı. CHP'nin ağır abileri, önemli isimleri şimdi anılmıyor bile" diye konuştu.

İŞTE O İSİMLER

■ 24 DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ:

Osman Loğoğlu, Ümit Özgümüş, Emine Ülker Tarhan, Metin Lütfi Baydar, Adnan Keskin, Süheyl Batum, Ali Serindağ, Osman Korutürk, Müslüm Sarı, Kadir Gökmen Öğüt, Umut Oran, Süleyman Çelebi, Ali Özgündüz, Rıza Türkmen, Mehmet Ali Susam, Rahmi Aşkın Türel, Turgut Dibek, Dilek Akagün Yılmaz.

■ 23 DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ:

Tacidar Seyhan, Hakkın Süha Okay, Hüseyin Tayfun İçli, Algan Hacaloğlu, Ahmet Tan, Necla Arat, Mustafa Özyürek, Çetin Soysal, Esfender Korkmaz, Güldal Mumcu, Şahin Mengi, Ali Rıza Öztürk, İsa Gök, Ali İhsan Köktürk.

■ 22 DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ:

Yılmaz Ateş, Eşref Erdem, Ayşe Gülsün Bilgehan, Ensar Öğüt, Cevdet Selvi, Zülfü Livaneli, Onur Öymen, Hasan Fehmi Güneş, Şükrü Elekdağ, Mehmet Sevigen, Berhan Şimşek, Bihlun Tamaylıgil, Kemal Anadol, Canan Arıtman, Oğuz Oyan, İzzet Çetin, Atilla Kart, Muharrem İnce.

FATİH ŞENDİL