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Haberler Politika AK Partili vekile suikast planlarken yakalandı

AK Partili vekile suikast planlarken yakalandı

AK Partili vekile suikast planlarken yakalandı

25.6.2021

TERÖR örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'de terör örgütü kontrolündeki Ayn el- Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P'nin, örgüt tarafından AK Partili Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi. Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım eden 9 kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alındı.

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