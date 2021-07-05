PKK’nın para tarlası imha edildi

14 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç İlçesi Yolaçtı köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri ile güvenlik korucularının da desteğiyle bir operasyon icra edildi. Operasyon sonucunda 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kg toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildiği, ayrıca 1'i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı da öğrenildi.



2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polisinsansız hava aracı (İHA) ve jandarmasilahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.



OPERASYONLARDA YAKALANAN 106 KİŞİDEN 98'İ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'nca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 22 Haziran 2021 tarihinde, ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 17 Haziran 2021 tarihinde birinci dalgası icra edilen operasyonda ise 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Toplamda 106 kişiden 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.