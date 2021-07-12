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Haberler Politika Emine Erdoğan’dan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ne ziyaret

’dan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ne ziyaret

Emine Erdoğan’dan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ne ziyaret

12.7.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında 14 dönümlük alana kurulan ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan alanı gezen Erdoğan'a, burada yetiştirilen bitkiler tanıtıldı. Bahçe sorumlusu Merve Tınmaz, Emine Erdoğan'a bahçede bulunan hayıt, ekinezya, kedi otu, sığla ile lavanta ve civan perçemi bitkilerinin türleri ve bunların kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi. Emine Erdoğan, bahçede tabanında 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş saati bulunan orijinal yapıyı inceleyerek, Tıbbi Bitkiler Bahçesi Danışmanı Murat Çekin'den yapının hikayesini dinledi. Ilıman ve sıcak iklim bitkilerinin yetiştirildiği serayı da gezen Erdoğan, bahçede tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere dönüştürüldüğü laboratuvar, herbaryum, tohum bankası ve kurutma odasının bulunduğu bölümü de gezdi. Erdoğan, kentte yaşayan çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla bahçe içerisinde kurulan küçük hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

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