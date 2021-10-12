Kılıçdaroğlu’nun yeni profil fotoğrafı adaylık hamlesi olarak görüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerindeki tüm profil fotoğraflarını değiştirdi. Önceden kullandığı CHP logolu fotoğraflar yerine Türk bayrağı olan görsellere geçiş yapan Kılıçdaroğlu'nun, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı yönünde yorumlara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde Millet İttifak'ının adayı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu'nun sosayal medya platformlarındaki CHP logolu fotoğrafını değiştirmesi ve yeni fotoğrafta sadece Türk bayrağı kullanması sosyal medyada da gündem oldu. Yeni profil fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü. Öte yandan, bu hamlenin 2023'te aday olma ihtimali olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir mesaj olduğu iddia edildi.