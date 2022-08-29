Altılı masa terzi dükkanı!

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Binbir Gece Masalları'nı bilirsiniz. Muhakkak okumuşsunuzdur.

TDK'ya göre masalı iki manası var.

1) Genellikle hayale dayanan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebiyat türüdür.

2) Hayale dayanan sözler.



EKŞİ SÖZLÜKTE MASAL

Tümüyle düş ürünü, belirli olmayan bir zamanda ve yerde geçen, ağızdan ağıza aktarılarak sürüp giden bir anlatı türüdür. Aylardır Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının Binbir Gece Masalları'nı dinliyoruz. Cumhurbaşkanı belirleyemiyorlar, bunun dışında masallarla aziz milletimizin kafasını ütülüyorlar.

Son numaraları da cumhurbaşkanı adayına elbise dikmek.

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı belirleme problemi yaşarken zaman kazanma taktikleri peşinde.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altılı masayı bir siyaset platformu sananlar çok yanılır.

Bu masa siyaset yapmak, aziz milletimize yeni projeler sunmak, Türkiye'nin önüne yeni ufuklar koymak yerine, şu anda bir terzi dükkanı olarak çalışıyor. Altılı masa terzi dükkanından gelen bilgilere göre, "cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek" diye niteledikleri çalışmaya ilişkin, masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan 'A takımı'nı da ilan ederek meydanlara çıkmayı planlıyor.

Ne günlere kaldık Allahım.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar ama muhtemel adayın elbisesini dikiyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı gibi milletin babalığını yapacak onurlu ve güzide göreve layık görecekleri adayın yetkilerini tırpanlama küstahlığında bulunuyorlar. Türkiye cumhurbaşkanı adayını robot pozisyonuna düşürmekten utanmıyorlar. Yazık, çok yazık.



ERKEN SEÇİM NE OLDU?

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10'uncu seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre ortalığa çıkamamıştı. Aradan günler geçti. Derin Amerika-Avrupa kurgulaması ile Kılıçdaroğlu omurgasında altılı masa faaliyete geçirildi.

Bir baktık, Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılından bu yana 'erken seçim olacak' kampanyalarına başladı. Bugüne kadar yüzlerce kere "2020 ilkbaharında olacak, sonbaharda olacak, 2021 yılında şu tarihte olacak, bu tarihte olacak" diyordu. "2022 yılının Mart'ında, Haziran'ında, çok yakında, bugün, yarın" diye ortalığı karıştırıyordu.

Gece masalı gibi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim zamanında olacak. 2023 Haziran ayında olacak" diye açık ve net konuştular.

Kılıçdaroğlu ve yavruları tutturmuşlardı, "2022 Kasım ayında baskın seçim olacak" lafları ile cirit atıyorlardı.

Geldik, 2022 yılının Ağustos 29'una.

TBMM kapalı. Kasım'da baskın seçim olması için 9 Eylül'e kadar karar alınması gerekiyor. Yine tutturamadın Bay Kemal. Baskın seçim laflarını yuttun. Aradan zaman geçince bu tür haberler yapan, yorumlarda bulunan, Bay Kemal ve yavrularının gazına gelenler ortada yok. Ahkam kesen CHP politbürosu elemanları sustu.

Aziz milletin kafasını iki yıldır neden ütülediniz? Siyasi ve ekonomik istikrarı, erken seçim masallarıyla bozmaya çalışmaktan utanmayacak mısınız?



ALTILI MASADA PAZARLIKLAR

Kılıçdaroğlu ve yavrularının erken seçim lafları fos çıkınca, kapalı kapılar ardından yeni seçim kanununa göre milletvekili olma pazarlıkları hızlandı. Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinde huzur yok. Ya CHP'ye ya İP'e yamanacaklar. Karamollaoğlu'nun adamları da ya CHP'ye ya da İP'e yamanmak zorunda. Yüzde 7 oy alamayacakları için pazarlık yapmaktan başka çareleri kalmadı.

SONUÇ

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı belirleyemiyor. Ancak terzi dükkanı olarak muhtemel cumhurbaşkanı adayına elbise dikiyor. Altılı masanın altında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu 20'şer milletvekili kontenjanı ile gelecek parlamentoda grup kurup kurmanın peşine düşmüşler.

Altılı masadan ne köy olur ne kasaba. Böyle giderse iyi birer siyaset tüccarı olurlar.