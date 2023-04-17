Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

İYİ Parti'de önemli görevlere imza atan Hasan Sami Özvarinli, 4 yıl Genel Başkan Başdanışmanlığı yaptı. Akşener'in meclis grubunda yaptığı konuşmalarının metinlerini de yazan Özvarinli, memleketi Kaşseri'nin Kocasinan İlçesinden belediye başkanı adayı da oldu. Son olarak, Kayseri'den milletvekilliği aday adayı olan Özvarinli'ye listelerde yer verilmedi.

İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Partisinden istifa eden Özvarinli, AK Parti'ye katıldı. Parti rozeti, önceki gün Kayseri'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından takılan Özvarinli, istifasının perde arkasını SABAH'a anlattı.

"MAİL DEFTERİMİ AÇARIM"

Milli-manevi değerler ışığında ve Türkiye Cumhuriyetinin FETÖ bağlantılı insanlara teslim edilmesi durumunda bir daha eski haline dönememe kaygısıyla AK Parti'ye geçtiğini belirten Özvarinli, "4 yıldır Meral Akşener'in grup konuşmalarını yazan metin yazarlarından biriyim. 13 Mart itibariyle grup danışmanlığından istifa ettim. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp öyle şeyler olmadı derlerse mail defterimi açarım.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım. Çünkü ben Türk milleti için oradaydım. Çok değişik ve çirkin şeyler yaşandı.

FETÖ İYİ PARTİ'Yİ ESİR ALDI

En acısı ve inanılmazı ise FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.

Kimdir bu Yüksel Korkmaz? Adil Öksüz'ün görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'ndeki dönemdaşı. Amerika'da Pensilvanya eyaletinde eğitim almış. KHK ile ihraç edilmiş bir doktor. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

İYİ PARTİ'DE TÜM KAPILARI FETÖ TUTTU

Bir insan genel başkanla görüşmek istiyorsa, bu bir FETÖ'cünün kontrolünden geçiyor. Bir kişi İYİ Parti'de siyaset yapmak istiyorsa Yüksel Korkmaz'ın kontrolünden geçiyor. Bir insan meclise gidip genel başkan yardımcısı ile görüşmek istiyorsa orada da başka bir FETÖ'cü onun bilgisini alıyor. Yani İYİ Parti'de bütün kapıları FETÖ'cüler tuttu.

Siyaset Akademisi Başkanı Yüksel Korkmaz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülükten dolayı uzun bir süre hapiste yattı. Bu adam şu anda hem baş danışman, hem de siyaset akademisinde İYİ Partilere parti politikaları eğitimi veriyor. 3 tane kritik pozisyona 3 tane FETÖ'cü geldi kondu. Bu ne manaya gelir? Ben işin mutfağındaki FETÖ'cüleri HDP ile manipülasyonları yapan insanları gördüm ve bunlardan Türk milletine bir hayır gelmez dedim. Çok çırpındık ama bizi dışladılar.





FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU'NU KATLEDENE BUR VERENLE AYNI PARTİDE OLMAM

Oğlumun adı Mehmet, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını da ikinci oğlum Miraç Fırat'a koydum. Meral Akşener İstanbul 3. bölgeden ikinci sıra milletvekili adaylığını şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren soysuza burs veren Vanlı işadamı Seyithan İssiz'e verdi. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Oğlumun yüzüne bakamam. Böyle birinin milletvekili adayı yapıldığı partide duramazdım" diye konuştu.

LÜTFİ TÜRKKAN KONUSU YENİLİR YUTURUL DEĞİL

Lütfü Türkan olayı yenilir yutulur bir şey değildi. İYİ Parti'de çok değerli milletvekili adayları vardı ama bunları devre dışı bırakıp, teşkilatı adam yerine koymadan ve gözümüzün içine sokarcasına Lütfi Türkkan'ı aday yaptılar. Ben 13 yaşında ülkü ocağına gitmiş biriyim. Biz oraya memleketin başına ülkücüler geçsin diye gittik. Milliyetçiler partide son bir yıldır geri plana itilmeye başlandı. Ciddi manada HDP tabanına yakın bir CHP'li olan Sezgin Tanrıkulu bile İYİ Parti'de etkili oldu. Tanrıkulu AK Parti'ye 20 yıl aralıksız muhalefet yapmış bir insan olarak söylüyorum, bu insanlara memleket emanet edilmez" diye konuştu.