Avrupa’nın en büyük güneş santrali Konya Karapınar’da açıldı! Sayılı GES’lerden biri

SANTRALİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI EN YÜKSEK DÜZEYDE

Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti'nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olurken, santralde Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilirlik Çerçevesi Standartları" en üst düzeyde ve titizlikle uygulanıyor.

Ayrıca, 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan santralin finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF'in de katkıları bulunuyor.

Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerlilik oranına sahip paneller toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yer alıyor.