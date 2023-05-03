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Haberler Politika HDP'li Filiz Koçali 7'li masaya seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

HDP'li Filiz Koçali 7'li masaya seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

3.5.2023

Gazete

HDP’li Filiz Koçali 7’li masaya seslendi: İttifakı artık gizlemeyin

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giren 7'li koalisyon her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalında yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti. Koçali, "KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli" dedi.

İLK ÖNCE HDP ZİYARETİ
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'in partisi HDP'yi ziyaretinin ardından PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimleri Kılıçdaroğlu'na destek olunması yönünde açıklamalarda bulunmaya başlamıştı.

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