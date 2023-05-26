Dervişoğlu’ndan CHP’ye: Herkes en başından milliyetçi olsaydı

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin 1. turunda HDP yanlısı söylemleri öne çıkaran CHP'nin ikinci tur öncesi milliyetçi söylemlere dönmesine İyi Parti cephesinden üstü kapalı bir eleştiri geldi. TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Şimdi ne oldu, başka önemli aktörler vardı hani; şimdi herkes milliyetçi oldu. Herkes en başında milliyetçi olmayı başarabilmiş olsaydı, bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sadakatle bağlı kalmış olsaydı bunlar şimdi tartışılmazdı" dedi.

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