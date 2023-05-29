Vatandaş da büyük ilgi gösterdi

İzmir'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için 9 bin 877 oy sandığı okullarda yerini aldı. Sandıkların kurulması ile birlikte İzmir'de bulunan seçmenler oy kullanmaya başladı. İzmir'de 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi. Sabah erken saatlerde oy kullanmaya gelen vatandaşlar okullarda sıra yoğun sıra oluşturdu. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 218 personel, 878 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 362 personel ve 752 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 169 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 749 personel ve bin 645 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere göreve başladı. Sandıkların kurulması ile birlikte İzmir'de bulunan seçmenler oy kullanmaya başladı. İzmir'de 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi.

MANİSA'DA 1 MİLYON SEÇMEN

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için 1 milyon 107 bin 127 Manisalı seçmen yeniden sandık başına gitti. İkinci tur seçimlerinde oy verme işleminin hızlı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşmadı. Hasta olan vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından okullara taşındı. Özellikle yaşlı vatandaşlar oylarını kullanmak için sabah saatlerini tercih etti. Engelli seçmenler de seyyar sandıkların yanı sıra yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oyunu kullandı. Hastanede sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı hastalar da 112 acil sağlık ve evde bakım hizmetleri ekipleri eşliğinde sedyeyle oy kullanacakları sandıklara taşındı. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin de seçime ilgisinin yoğun olduğu görüldü, gençler büyük bir heyecanla ilk oylarını kullandı.



Oy kullanmak için ikinci tura yetişen Yaren Yaman, "14 Mayıs seçimlerini birkaç günle kaçırmıştım. Belirleyici olmak beni çok heyecanlandırdı" dedi.

GENÇLERDEN BÜYÜK İLGİ

14 Mayıs seçimlerinde Aydın'da oy kullanacak seçmen sayısı 876 bin 562'ydi. Bu sayıya 18 yaşını dolduran 843 yeni seçmen daha eklenerek, ikinci turda oy kullanacak seçmen sayısı 877 bin 385'e yükseldi. 14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci turunda 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına giren yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gitti. Aydın'da ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen sayısı ise 843 oldu.