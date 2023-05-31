CHP’de kaos bitmiyor

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yine ağır bir yenilgi alan Kılıçdaroğlu, toplam oyları yüzde 1'i bile bulmayan partilere 40 vekil verince tepkilerin hedefi oldu. Partide koltuk savaşları başladı, bazı CHP'liler ise istifa çağrısı yaptı. CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak istifa etmesi gerektiğinin mesajını verdi.

PARTİDE DEĞİŞİM OLACAK

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili konuşarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur. Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüştür. Ortada Genel Başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır" dedi.

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise kongre takviminin yaklaştığına dikkat çekerek, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi. "Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak" ifadesini kullanan Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi: "Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur." Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.