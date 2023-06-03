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Haberler Politika CHP'den 'Kurultay' kararı! Süreç resmen başlatıldı...

CHP'den 'Kurultay' kararı! Süreç resmen başlatıldı...

Son dakika... CHP Parti Meclisi'nde kurultay sürecinin başlaması için karar alındı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi Toplantısı 5 saat sürdü. CHP Merkez Yönetme Kurulu'ndaki istifalar ve seçimdeki başarısızlık da değerlendirildi.

03.06.2023, 16:42

CHP’den ’Kurultay’ kararı! Süreç resmen başlatıldı...

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Seçim yenilgisi, MYK'daki istifalar ve kurultay süreci ele alındı. 5 saat süren toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP PM, bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçim yenilgisinin ardından Kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola devam edeceğini açıklamasının ardından Kurultayda bir rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

CHP MYK'DA HERKES İSTİFA ETTİ

CHP'de seçim hezimeti sonrası yapılanma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, tüm yönetimini yeniliyor. Bu doğrultuda perşembe günü gerçekleştirilen CHP MYK'da tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yeniden kuracak.

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