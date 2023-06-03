CHP’den ’Kurultay’ kararı! Süreç resmen başlatıldı...

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Seçim yenilgisi, MYK'daki istifalar ve kurultay süreci ele alındı. 5 saat süren toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP PM, bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçim yenilgisinin ardından Kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola devam edeceğini açıklamasının ardından Kurultayda bir rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

CHP MYK'DA HERKES İSTİFA ETTİ

CHP'de seçim hezimeti sonrası yapılanma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, tüm yönetimini yeniliyor. Bu doğrultuda perşembe günü gerçekleştirilen CHP MYK'da tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yeniden kuracak.

CHP ikiye bölündü! Kılıçdaroğlu için bomba İmamoğlu iddiası

CHP’de gitmesi gereken sadece Bay Kemal değil!

CHP’de kaos bitmiyor