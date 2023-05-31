CHP’de gitmesi gereken sadece Bay Kemal değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12. seçimini de kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu artık gidici. Yolcudur abbas bağlasan durmaz. Kendisini Japon yapıştırıcısıyla koltuğa tutkallasa bile artık orada duramaz. Ancak, CHP'de üst üste yaşanan başarısızlıkların ardından gitmesi gerekenler listesini sadece Kemal Bey ile sınırlı tutarsak olmaz. Çünkü onu yanlış yönlendiren Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri ile Tuncay Özkan gibi başdanışmanları da var. Kemal Bey'le birlikte onların da bırakıp gitmesi şart. Yoksa CHP bu saatten sonra dikiş tutmaz. Bununla ilgili İzmir'den partinin emekçisi olarak uzun yıllar eğitmenlik yapan Tülay Bayır'dan bence dikkate alınması gereken bir çağrı geldi.

HEPSİNİN İSTİFA ETMESİ GEREKİR

26. ve 27. dönem milletvekili Tacettin Bayır'ın da eşi olan Tülay Bayır, "Yanındayız" mesajı verenlere "Seçimi kaybetmişiz, hala seninleyiz diyorlar. Medeni ülkelerde insanlar istifa ederler" diyerek tüm sorumluları istifaya davet etti. Bayır, "Bir parti eğitmeni olarak bu durumu başarısızlık olarak görüyorsanız ilk sizin istifa etmeniz gerekmiyor mu?" sorusuna ise, "İlçe başkanı, il başkanı, Parti Meclisi veya MYK üyesi olsaydım ben de istifa ederdim" yanıtını verdi. CHP'de şimdi konuşma sırasının bu partiye yıllarca emek vermiş insanlarda olduğu düşüncesiyle Bayır'ın sözlerini sizlere de aktarmak istedik.

BÜYÜKKARCI'YA YEŞİL'DEN ÇAĞRI

Karşıyaka Spor Kulubü'nde önümüzdeki haftalarda yapılacak mali genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmasını isteyen Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karece ve arkadaşları, bu konuda yönetime baskı yapmayı sürdürüyor. Bu ekipten kulüp başkanlığına talip olan İlker Ergüllü ile birlikte hareket eden ünlü işadamlarından İZKA İnşaat'ın sahibi Azat Yeşil'le konuştuk. Karşıyaka'yı 3. ligden alıp Süper Lig'e çıkaracak bir mali yapı ve takım oluşturmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Yeşil'den mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı'ya bir çağrı geldi. Büyükkarcı ile daha önce kulüp yönetiminde birlikte görev yaptıklarını hatırlatan Yeşil, "Kendisi 5.5 yıl boyunca görev yaptı, emek verdi. Kendisine kapımız her zaman açık. Seçim kararı alsın ve gelip bizim yönetimimizde yer alsın. Kulübün yükselişine hep beraber imza atalım" dedi. Biz de Karşıyaka'daki tartışmaya yeni bir boyut getirecek bu çağrıyı iletmiş olalım.

'MORİS DEDE'NİN ARDINDAN...

İZMİR değerlerini bir bir yitiriyor. Geçtiğimiz Şubat ayındaki deprem günlerinde yitirdiğimiz Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın ardından kentimizin bir dev çınarı daha maalesef devrildi. Daha önce ESİAD, BASİFED, EGEV gibi birçok önemli STK'da yöneticilik yapan 89 yaşındaki ünlü işadamı Moris Bencuya yaşamını yitirdi. Bir dönem İzmir Musevi Cemaati Başkanlığı görevinde de bulunan ve Altay Spor Kulubü'nde de uzun yıllar yöneticilik yapan Bencuya, geçtiğimiz pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Bencuya, tipik bir eski İzmirli olarak, sevimli ve sıcak, hoşsohbet, kibar, gerçek burjuva ve yardımsever bir portre çiziyordu.

YENİ ASIR MANŞETİNE TAŞIDI

Bencuya'nın yıllar önce İzmir'de Ziya Gökalp İlköğretim Okulu bahçesinde yaptırdığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde binlerce çocuk eğitim gördü. Ancak merkez 2020'deki depremden zarar görünce yıkıldı. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bölgede yeniden 24 derslikli özel okul yapılması için çalışma başlatılırken, Bencuya'nın yeniden elini taşın altına sokarak "Ne gerekiyorsa yapılacak" açıklamasını Yeni Asır olarak "Moris Dede devrede" başlığıyla manşet yapmıştık. Işıklar içinde uyusun..