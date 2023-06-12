Örnekköy’den sonra Gaziemir fiyaskosu

Karşıyaka Belediyesi, İZBETON üzerinden iş insanlarına kurdurulan kooperatiflerce inşası yapılan Örnekköy'deki bir binada, eksik demir kullanıldığını ayrıca beton dökme işleminin de hatalı yapıldığını tespit etti. Gerekli incelemelerin ardından binanın usulsüz yapılan katlarına Karşıyaka Belediyesi mühür vurdu. Ardından, söz konusu hatalı bölümün yıkılmasına karar verildi.Büyükşehir'in yine iş insanlarına kurdurulan bir kooperatif modeliyle kentsel dönüşüm yapmaya çalıştığı Gaziemir'de de skandal bir tablo yaşanıyor. Gaziemir Aktepe- Emrez'de yine CHP'li Mahir Polat ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na çok yakın bir isim olan Serdar Deniz yönetimindeki 'İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi' tarafından yapılan inşaatın temeli 9 ay önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na attırılmıştı. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen inşaatta daha bir kat bile çıkılamadı. Çünkü, zeminde sorun çıktı. Bu arada inşaat alanı çevresinde önlem alınmaması sebebiyle, 4 şeritli Altan Aydın Caddesi'nin 2 şeridi inşaat sahasına çöktü ve yolun iki şeridi hizmet dışı kaldı. Yol hala da böyle duruyor. Kılıçdaroğlu'na temel attırıldıktan sonra zeminin dolgu olması nedeniyle yeterli dirence sahip olmadığı anlaşıldığını belirten Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Bu durumun farkına temel atıldıktan sonra varıldı. Bunun üzerine yapılan imalatlar söküldü, kazı yaklaşık 1 metre daha derinleştirilerek kaya dolgusu ile zemin güçlendirilmeye çalışıldı. Bu yüzden şu ana kadar 9 aylık süre geçmesine rağmen inşaatta tek bir kata bile çıkılamadı" dedi.İhalesiz biçimde gerçekleştirilen, Büyükşehir-İzbeton-Kooperatif modeli kat karşılığı inşaat sürecinde bu tür sistemsel ve teknik arızaların yaşanmasının sisteme şüpheyle bakılmasına sebep olduğunu belirten Atmaca, "Bu hatalar silsilesi, kooperatifin deneyimsiz kişilerden kurulması ve bilimsellikten uzak yaklaşımları sebebiyle yaşandı. İnşaat sektörüyle alakası olmayan deneyimsiz kişilerin kurduğu kooperatifler, Türkiye'ye örnek olmak bir tarafa, insanların umutlarının kırılmasına ve güven duygularının sarsılmasına sebep oldu. 6 Şubat'ta yaşanan 100 yılın felaketinde, yeterliliği olmayan müteahhitlerin yaptığı inşaatlarda meydana gelen can kayıplarını düşününce, bu hataların olası İzmir depreminde nelere mal olabileceği düşüncesi hepimizi ürkütüyor" dedi.Kooperatif modeliyle dönüşüm işinin 3 yılı geçen bir hikayesi olmasına rağmen bugüne kadar skandallar dışında ortada elle tutulur bir şey bulunmadığını belirten Atmaca, "30 Ekim 2020 depremi sonrası anıt dikmekten başka icraatı olmayan, kendi hizmet binasını yapamamış bir BelediyeBaşkanı Tunç Soyer ve bu kooperatif sistemiyle gündeme geldikten sonra CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Şenol Aslanoğlu, İzmir'in deprem gerçeğine çözüm üretmekten uzak bir konumdalar. Kesintisiz 24 yıldır İzmir'i yöneten CHP'li belediye başkanları, bugüne kadar toplam 960 konut dönüştürebildiler. İzmir'in depreme hazırlanması bu hızla mümkün değil. İzmirli hemşerilerimize bir iyilik yapmak istiyorlarsa, 6 kentsel dönüşüm bölgesinden çekilmeli, TOKİ yöneticilerini kente davet edip hızla güvenli konutlar inşaa edilmesinin önünü açmalıdırlar. Aksi durumda, olası deprem sonucunda hiç istemeyeceğimiz can kayıplarının baş sorumlusu olacaklardır" diye konuştu.