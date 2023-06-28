Gazeteci Yanardağ tutuklandı

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ tutuklandı. CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTI

Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ'ın tutuklanmasına karar verildi.