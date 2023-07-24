CHP’nin PM oylamasında Kemalciler galip geldi

CHP'DE merakla beklenen ve dün saat 13.00'da başlayıp yaklaşık 10 saat süren Parti Meclisi toplantısında görevden almalar ve 'sızıntı' nedeniyle tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Parti Meclisi'nde toplantı devam ederken tansiyon da yükseldi. 60 kişilik Parti Meclisi'nde tartışmanın merkezinde 'Zoom' toplantısı yer aldı.

GÖREVDEN ALMALARA İTİRAZ

AğrI, Hakkari, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması Parti Meclisi'nin bir numaralı gündemi oldu.

Parti Meclisi toplantısında bir diğer gündem maddesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların 'zoom' toplantısı kaydının sızdırılması oldu.

'ETİK DIŞI DEĞİL"

Toplantının "etik dışı" olduğunu söyleyenler ile herhangi bir sorun olmadığını belirtenler arasında karşılıklı tartışma yaşandı. İmamoğlu ile yaptığı toplantıya katılan isimler arasında yer alan Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan "etik dışı" değerlendirmesine tepki gösterdi. Parti içi konuların partili isimlerle konuşulduğunu belirten Tezcan toplantıyı kastederek, "Bunda etik dışı bir durum yok" dedi.

CHP'DE bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazlara ilişkin gizli oylama sonuçlandı. Görevden alınanların itirazları oylama sonucu reddedildi. Ekremciler gereken 40 oyu çıkaramadı.

EKREMCİLER ŞOKTA

Oylamada il ve ilçe başkanlarının itirazları CHP PM üyelerinim oylarıyla reddedildi ve göreve dönmeleri kararı çıkmadı. Eğer Ekremciler 60 kişilik parti meclisinde 40 oy cikarsalwr da Kilicdaroglu ekibini köşeye sikistiracaklar. Nihayetinde .olağanüstü kurultay kararı çıkararak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devireceklerdi. Ekremcilerin kaç oy çıkardığı belli oldu. Toplantı öncesi 30....30 dengesinde bahsediliyordu. Ekremciler 28 ila 30 oy çıkardılar. Bir oylama 30 ile 30 eşit çıktı. Kemal kilicdaroglu iki oy hakkını kullanarak ekremcileri geride bıraktı. Ekremciler 35 oya ulaştıklarını fısıldayıp oylamada 40 oya çıkacaklarını ümit ediyorlardı.

MAHALLE delege secimleri sürüyor. 5 ağustosta ilçe, 15 ekimde ise il kongreleri başlayacak.

CHP PM oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur'in itirazı için 31 kabul 30 ret (Ekremciler)

AĞRI İl Başkanı Nihat Aslan'ın itirazı için 30 kabul 31 ret (Kemalciler)

MARDİN İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser (Ekremciler)

KAYSERİ İl Başkanı Zeki Özkan'ın itirazı için 28 kabul 33 ret (Kemalciler) oyu çıktı.

BEYKOZ İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün itirazı için ise 26 kabul 35 ret (Kemalciler) oyu ile oylama sonuçlandı.

İL ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmeleri için 40 kabul oyu gerekiyordu.

DEĞİŞİM isteyenler Muş ve Mardin illerinde çoğunluğa geçti.

GÖREVDEN alınan başkanların itirazları PM'de reddedilse de değişim isteyenlerin iki il için yapılan oylamada salt çoğunluğa ulaşması dikkat çekti.