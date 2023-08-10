AK Parti’nin olağanüstü kongresi 7 Ekim’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi. Yerel seçim hazırlıklarının Mayıs 2023 seçimlerinin bitimiyle başladığını aktaran Dağ, AK Parti'nin aday belirlemede sorunu olmadığını ve aday adaylığı başvurularının Kasım ayında yapılabileceğini belirtti. Katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli mesajlar veren Dağ, CHP'li belediyelerin 5 yıllık karnesinin bu seçimde önlerine geleceğini ve karnenin kırıklarla dolu olduğu vurguladı.

SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞİMLER

AK Parti'nin olağanüstü kongresinin tarihini açıklayan Dağ, "Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var" dedi.

'GÖRECEKLER'

Mart 2024 seçimlerinin CHP'li belediyeler açısından karne olacağını belirten Dağ, "Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, 'işçi çıkarmayacağız' dediler, çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar. Mart 2024'te CHP'li belediyelerin önlerine vatandaşlarımız karnelerini koyacak" diye konuştu. Dağ, "Başkan Erdoğan deprem bölgesi ve teşekkür ziyaretleri başladı. Bayburt, Gümüşhane ziyaret edildi. Deprem ili olan ve seçimde en çok oy alan Adıyaman'ın 4 ilçesine de ziyaretleri olacak" ifadelerini kullandı.