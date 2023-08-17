“Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı kin var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtığı için kısa süre önce partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı son canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN Dersim Harekatı'na ilişkin bakış açısını dile getiren Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu'nun içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

ÖZCAN, "Çok az konuşmasında 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum. İçindeki Atatürk'e karşı kin var" ifadelerini kullandı.