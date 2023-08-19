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Haberler Politika Nerede bir usulsüzlük var orada kaoslu bir CHP var

Nerede bir usulsüzlük var orada kaoslu bir CHP var

HABER MERKEZİ
Nerede bir usulsüzlük var orada kaoslu bir CHP var
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Alaçatı'da CHP'li Çeşme Belediye Meclis üyesinin kardeşine ait bir restoranın, hakkındaki yıkım kararına rağmen yıllardır faaliyet göstermesine ateş püskürdü. İşletmenin 20 yıldır liman içerisinde yönetmeliğe aykırı şekilde hizmet verdiğini son olarak da denize sıfır şeklinde tel örgü çektirerek barınak balıkçılarını mağdur ettiğini açıklayan Çankırı, "Nerede bir usulsüzlük orada kaoslu bir CHP. Turizm cenneti Çeşme'de çifte standartlı bir belediyeye vatandaş tokat gibi yanıt verecektir. Bunun adı zorbalık ve barbarlıktır. Evet bir değişim hareketini biz de İzmir'de sahada gözlemliyoruz. Kentte herkes bu zulmün bitmesi için yerel seçimlere adeta gün saymaktadır" dedi.
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