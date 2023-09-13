Çeşme ve Alaçatı’da “kurtuluş” coşkusu

İzmir'in Çeşme Belediyesi, 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını "Eylül'de Çeşme Başka Güzel" sloganı ile büyük bir coşkuyla kutlayacak. 15 Eylül Cuma günü törenlerin ve kortejin ardından saat 21.00'de Alaçatı Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Candan Erçetin sahne alacak. 16 Eylül Cumartesi günü ise Çeşme Amfi Tiyatro'da Tan Taşçı ile kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak. Şanlı zaferin 101. yılında tüm Çeşmelileri bu büyük coşkuyu kutlamaya davet eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz kutlu olsun" dedi.

Başkan Oran, 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, Çeşme Festivali'nin "Müzik & Kültür Duraklarıyla" bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. Büyük sürprizlerle yapılacak olan festivalin bu yılki temasının ise "Akdeniz" olduğunu sözlerine ekledi.