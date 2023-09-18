Milletimiz darbe defterini açılmamak üzere kapattı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen anma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında, 16-17 Eylül 1961'de yaşanan idamların milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, "Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Tek parti faşizmine karşı 'yeter söz milletin" diyerek cesur bir yürüyüş başlatan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar oldular" değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK ATILIMLAR

Menderes ve yol arkadaşlarının 10 yıllık iktidarları döneminde, Türkiye'de hak ve özgürlüklerden sanayileşmeye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, milletin "Demirkırat" diyerek sahiplendiği Demokrat Parti hareketinin, ülkede sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü haline geldiğini belirtti.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne katarak 10 yıl boyunca hizmet eden Menderes'in dürüstlüğü, çalışkanlığı, tevazusu ve beyefendi kişiliğiyle insanların gönlünde taht kurduğunu kaydetti. Erdoğan, "Kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurarak, darbe defterini bir daha açılmamak üzere ülkemizde kapatmıştır, artık darbelerin de hukuku katleden Yassıada sahnelerinin de İmralı'da kurulan idam sehpalarının da tekrarına izin vermeyeceğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

SON MEKTUBU KENDİ SESİYLE SESLENDİRİLDİ

Aydın'ın Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, Adnan Menderes'in idam edilmeden önce dibine oturmak için hayalini kurduğu Çine Çayı'nın kenarındaki salkım söğüt ağaçlarının olduğu alanda Menderes'i andı. Ekinlikte Menderes'in idama giderken yazdığı son mektubu yapay zeka ile kendi sesiyle seslendirilerek video klipte anıları canlandırıldı.