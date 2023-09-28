Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay: Genel başkanlık için Özel en doğru aday

CHP İzmir İl Kongresi'nde kurultay delegesi seçilen, İzmir'de CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Karşıyaka'nın Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tugay, "Son zamanlarda partimizin yönetimi ile ilgili kamuoyunda çok yaygınlaşan eleştiriler karşısında ben de partimizin başarısı için önümüzdeki seçimlerde doğru olanın yönetim kadrosu ve yönetim anlayışının değişimi olduğu yönünde kanaate vardım. Partinin üst yönetiminde belirgin revizyon olması bu değişimi sağlayacaktır. Sadece kadro değişimi değil. Yönetim anlayışında da değişiklik olmalı. Partimizin tabanı, örgütümüz çok açık bir şekilde parti içi demokrasi istiyor" dedi.

"KİŞİSEL KARARIM"

Tugay, şunları söyledi: "Genel başkanımızın yerine birini düşündüğümüzde, Özgür Bey'i genel başkanlık adaylığında yola çıkmış en doğru aday olarak görüyor ve bu nedenle destekliyorum. Bugün partimize yönelik eleştirilere kulak vermezsek yerel seçimlerde başarısızlık yaşama ihtimalimizi büyük bir risk olarak görüyorum. Eleştirileri görmezden gelmemeliyiz ve kararımızı buna göre vermeliyiz. Partimizin kurultayında verilecek kararın partimizi başarıya taşıması en büyük dileğim." Tugay bu kararını kişisel çerçevede verdiğini ve İzmir'de herhangi bir grupla hareket etmediğini belirtti.