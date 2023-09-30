Meral Akşener’in durumu: TO BE OR NOT TO BE

Gelecek hafta (8 Ekim) pazar günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi'nde Kemalciler ile Ekremciler arasında kavganın bir üst perdeye çıkacağı ve meydan muharebesinin sert geçeceği gözleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'değişim' sloganı ile çıkarttığı Özgür Çelik'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu- Polit Bürosu da Cemal Canpolat'ı çıkardı.

Kemalcilerin gözü o kadar kararmış ki İmamoğlu'nun adamı Özgür Çelik'i YEMEK İÇİN Cemal Canpolat'ın arkasına CHP Genel Merkezi'nin ağır toplarını yığmaktan gocunmadılar.

Başta Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Zeynel Emre, Teşkilat eski Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, 15 milletvekili ve 16 ilçe başkanı Canpolat'ın yanında resim verdi. Kemal Kılıçdaroğu'nun adamı Cemal Canpolat adaylığını açıklarken futbolda 'dakika 1 gol 1' diye bir slogan var. Aynen onun gibi Ekrem İmamoğlu'na ilk dakikada kazık atan laflar etti.

HIRS TEHLİKELİ BOYUTTA

Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na mesaj olarak algılanan ve Meral Akşener'in cinlerini tepesine toplayacak, İmamoğlu ile olası beraberliğini bozacak sert sözlerle yüklenirken, "İstanbul'da CHP'li belediyelerde işe girmek için İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz" sözleri uzun süre alkışlarla karşılandı.

Canpolat'ın Ekrem İmamoğlu'na laf ederken İYİ Parti'den bahsetmesi üzerine Meral Akşener'in sağ kolu Antalya Milletvekili Uğur Poyraz çok sert karşılık verdi: "Siyasi ahlak çıkışı. İki partinin ortak adaylarının belediyelerde yönetici olduğu bir sistemde böyle bir cümle mesnetsiz. Bu tür cümleleri tasvip etmemiz mümkün değil. Hırs, ihtirasa dönmüşse tehlikeli bir boyut alır. Diğer siyasi partileri bu şekilde dile getirmeleri siyasi ahlaka uygun bulmuyorum."

SİYASİ MEVTA MI OLACAK?

5 Kasım'da CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu, 900 ila 1000 oy alarak seçilmeyi bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun vekaleten genel başkanlığa sürdüğü Özgür Özel de ortalıkta dolaşıyor. 5 Kasım sonrası toplanacak yeni CHP Parti Meclisi'nde büyük bir gelişme olmazsa Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkan adayı olarak açıklanacak.

Özellikle CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın İmamoğlu'na attığı kazık sonrası, CHP DERİNLİĞİNDE, 'Akşener destek vermeyecek galiba. İmamoğlu kaybeder. Kılıçdaroğlu da en büyük rakibi İmamoğlu'ndan kurtulmuş olacak' düşünceleri dile getiriliyor. Deniyor ki rakibi kalmayacak Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'nı 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürür.

Olmaz olmaz demeyin.

Meral Akşener pek belli etmemeye çalışıyor ama sıkıntılı günler yaşıyor. Partisinin yerel seçimlerde alacağı sonuçları gerçekten Akşener'e kabus günler yaşatacak özellikler içeriyor. Akşener son yaptığı açıklama da istifa sinyali vermişti: "Blöf falan yapmıyoruz.

İstanbul, Ankara dahil her yerde aday çıkaracağız.

BİR BAŞARISIZLIK OLMASI DURUMUNDA İYİ PARTİ YÖNETİMİNİ BİR ARKADAŞIMA BIRAKIRIM." İYİ Parti derinliğinde CHP ile işbirliği yapıp yapmama konusunda bölünmüşlük söz konusu.

DAHA ÇOK SULAR AKAR

CHP ile Ankara ve İstanbul'da İŞBİRLİĞİ YAPILIRSA

10'a yakın milletvekilinin istifa edeceği konuşuluyor; başta Bilge Yılmaz... CHP ile İŞBİRLİĞİ YAPILMAZSA buna kızacak İYİ Parti milletvekillerinin istifası gündeme gelebilir.

Başta Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçilmiş Yüksel Aslan ve arkadaşlarından bahsediliyor. Son olarak, merkez sağcı, kurucu ve eski genel başkan yardımcısı eski Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin'in İYİ Parti'den istifa etmesinin tartışmaları sürüyor.

Evet. CHP'nin 5 Kasım kurultayına kadar CHP ile İYİ Parti köprülerinin altından daha daha çok su geçecek.

HAMLET'TEKİ ÜNLÜ SÖZ

Kandil katilleri YEŞİL SOL ismini beğenmediler. Verdikleri son talimatla siyasi kollarının ismini DHP (Demokratik Halklar Partisi) olarak değiştirdiler.

Yani HDP yerine DHP yaptılar.

Sadece iki harf yer değiştirdi.

Bölücü terör örgütünün yine siyasi kolu. Her şey eskinin devamı.

Meral Akşener'in bu kabusu da CHP/DHP AŞKI. Eğer Ekrem İmamoğlu'nu desteklerse, Derin Amerika'nın aparatı bölücü terör PKK'nın siyası kolu DHPKK ile aynı kulvarda koşacak mı? Yani olmak ya da olmamak: Tiyatroya ait ünlü bir deyiş. William Shakespeare'in Hamlet adlı eserinde geçen ünlü monoloğun bir bölümü.

Özgün şekli to be or not to be şeklinde yazılmaktadır.