  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: Aralarında İzmirli vekil de var

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: Aralarında İzmirli vekil de var

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu. Fezlekelerde, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer alıyor.

HABER MERKEZİ
TBMM’ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: Aralarında İzmirli vekil de var

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA