Fidan’dan KKTC’ye destek çağrısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, teşkilata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) destek çağırısında bulunarak, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız" dedi. Karabağ'daki son gelişmelerle ilgili olarak "Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek" ifadesini kullanan Fidan, konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de dikkati çekti.