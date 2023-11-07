Zulmün şiddeti her geçen gün artıyor

İsrail Hava Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 450 hedefin vurulduğunu, saldırılarda Hamas'a ait yerleşke ve mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

2 MİLYONDAN FAZLA REHİNE

Katledilen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'i bir ölüm makinesine benzeterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze Şeridi'nde işlenen suçların sorumluları hakkında tutuklama emri çıkarılması çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, yaptığı yazılı açıklamada "İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon 400 bin Filistinliyi alıkoyuyor, rehin alıyor, işkence edip, öldürüp, evlerini terk etmeye zorluyor" ifadelerine yer verildi.

GAZZE KATLİAMINA KARŞI SESSİZCE YÜRÜYORLAR

Doktorundan şair ve yazarına, öğrencisinden mühendisine 20 kişilik "Hürlerin Yürüyüşü" ekibi, Filistin'deki yaşasoykırıma dikkat çekmek için rotasını Gazze'ye doğru çizdi. 17 gün önce İstanbul'dan yola çıkarak yürümeye başlayan ekip, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Ankara'dan Hatay'a oradan da Gazze sınırına yürüyecek. Yaptıkları yürüyüşün "utancın yürüyüşü" olduğunu söyleyen Tolga Daver, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'de yaptığı bir açıklamada insanlığı bu zulme tepki vermeye çağırmıştı. Biz de bu çağrıyla harekete geçtik" diye konuştu. Daver, sadece farklı coğrafyada doğdukları için ölümle yüzleşen çocuklar için yola çıktıklarını söyledi.

İTALYAN ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ

İtalya'dakİ Napoli Orientale Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Filistin'e destek amacıyla Giusso Sarayı'nda bir araya geldi. Öğrenciler, sarayın balkonundan "Zafere kadar Filistin'le" yazılı bir pankart açtı. Öğrenciler yaptıkları yazılı açıklamada, yiyecek, su, yakıt erişiminin engellendiği, okulların ve hastanelerin bombalandığı Gazze'de "fiili bir soykırım" olduğunu kaydederken, bugüne kadar 10 bin Filistinlinin öldürülmesini "benzeri görülmemiş bir katliam" ve "gerçek bir etnik temizlik" olarak niteledi.

İSRAİL İLETİŞİMİ KASITLI KESİYOR

Filistin Kızılayı, İsrail makamlarının kasıtlı olarak Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon hizmetlerini kestiğini, bunun sağlık ve afet müdahale ekiplerinin sıkıntılarını artırdığını belirtti. Gazze'de internet ve mobil ağlara erişimde ilk kesinti 27 Ekim'de gerçekleşmişti. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bağlantının 29 Ekim'de tekrar sağlanabildiğini duyurmuştu. Kesintilerin insani yardımların ulaştırılması ve sağlık ekiplerinin koordinasyonunda aksaklıklara sebep olduğu ifade edilmişti.