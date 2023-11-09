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Haberler Politika İsrail’i durduracak etkin adımlar atılmalı

İsrail’i durduracak etkin adımlar atılmalı

BETÜL USTA
İsrail’i durduracak etkin adımlar atılmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için gittiği Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabaları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.
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