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Haberler Politika ‘Filistin’deki acı tabloyu dile getirdim’

Filistin’deki acı tabloyu dile getirdim’

BETÜL USTA
‘Filistin’deki acı tabloyu dile getirdim’
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te lider eşleriyle bir araya geldiğini belirtti. Yaptığı paylaşımda Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya'da İklim Değişikliği" uluslararası forumuna katıldığını kaydeden Emine Erdoğan, "Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim" ifadelerini kullandı.
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