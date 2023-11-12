Vahşette son nokta!

İsrail'in Gazze'de etrafını tamamen kuşattığı ve yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi'nde insani kriz giderek derinleşiyor.

BİNA ALEV ALDI

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh hastaneden Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu, tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimizhayatını kaybetti. Hiç kimse hastane yerleşkesinin etrafında hareket edemiyor, keskin nişancılar her yere konuşlandırılmış durumda, ayrıca dronlar hareket eden herhangi birini hedef alıp öldürüyor. Birkaç dakika önce hastane personelinden biri keskin nişancı tarafından boynundan vuruldu, felç oldu ve şimdi ölmek üzere. Hastanenin bir kısmı bombalandı ve binanın bir kısmı alev aldı. Yangının tüm yerleşkeyi sarmasından korkuyoruz" diye konuştu.

'MAHSUR KALDIK'

ALREESH, "Birkaç aile hastaneden ayrılmaya çalıştı ama hedef alındılar, şimdi hastanenin dışında ölü yatıyorlar. Tamamen mahsur kaldık, hepsinden önemlisi tüm tıbbi kaynaktan mahrum kaldık. Ölüleri bile gömecek durumda değiliz" dedi.

GÖÇ YOLU ÇİLEYOLU

İsrail ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yerinden ederek güneye gitmeye zorladığı Gazzelilerin göç yolundan trajik görüntüler geliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin güneye gitmesi çağrılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, evleri bombalanarak yerinden edilen binlerce sivilin sığındığı hastaneleri de hedef alıyor.

YOLDAKİ İNSANLARI HEDEF ALIYOR

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç 'çile yoluna' dönüştü. İsrail, 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü. Ancak İsrail ordusu, güneye göç eden Filistinlileri de hedef almaya devam ediyor.