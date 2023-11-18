İYİ Parti 9 ayda dağıldı

Kriz ve kaosların merkezi haline gelen İYİ Parti, 3-6 Mart krizinden bu yana geçen 9 aylık süreçte ağır bir yıkıma uğradı. Sonu gelmeyen istifa gerekçeleri, partideki politik tutarsızlığın da belgesi oldu. Bu süreçte bazı vekiller HDP ile işbirliğine tepki gösterip partiden ayrılırken, bazıları yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı için istifa etti. Son 1 ayda il ve ilçe teşkilatlarındaki istifaların sayısı 2 bini aştı.

FARKLI BAHANELER

Akşener'in, 3-6 Mart krizinin ardından altılı masaya dönerek HDP ile işbirliğine 'sessiz onay' vermesi Yavuz Ağıralioğlu'nu partiden kopardı. Partinin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde, birçok skandalın ve usulsüzlüğün yaşandığı temayül yoklamalarına isyan eden Aytun Çıray da parti ile yollarını ayırdı. 28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'den kopan bir diğer isim Ahat Andican oldu. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeleri gerektiğini savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu süreçte istifasını açıklayan ilk isim oldu. GİK üyesi Bahadır Erdem ise CHP ile ittifak yapılmadığı için istifa etti. Yönetim kadrosunun mevcut politikalarını eleştiren ve "Her şey çöktü, tüm beklentilerim sıfırlandı" diyen Durmuş Yılmaz da partiden ayrıldı.

PARA TRAFİĞİNE BAKTI

Son dönemde Adnan Beker, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Anıl Arslan ve Mesut Yılmaz gibi önemli isimlerin de istifa ettiği partide ihraçlar ve görevden almalar da gündeme oturdu. 28 Mayıs hezimeti sonrası Akşener'e karşı parti içinde muhalefet oluşturan Günay Kodaz, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan ve İsmet Koçak partiden uzaklaştırıldı. Akşener'in basın danışmanlığını yapan ve en yakınındaki isimlerden olan Murat İde'nin de görevine son verilmesi dikkat çekti. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Akşener'e ve ailesine ait banka hesaplarını incelettiği iddiası son haftalarda ortalığı daha da karıştırdı. Akşener'i eleştiren sözleri ile rahatsızlık yaratan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın da partide "dışlananlar" listesine eklendiği bildirildi. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in partinin mevcut politikalarından rahatsız olduğu iddia edildi. Meclis'teki vekil sayısı erimeye devam eden İYİ Parti'de bu üç ismin de istifanın eşiğinde olduğu öne sürülüyor.