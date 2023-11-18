PKK’nın sözde sorumlusu operasyonla etkisizleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu 'İdris Serhat' kod adlı Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; askerlikten kaçarak 1987'de örgüte katılan 'İdris Serhat' kod adlı Ali Subaşı, Türkiye, İran ve Irak'ta örgüt adına sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü.

HEDEF LİSTESİNE EKLENDİ

2017 yılında Suriye'de görevlendirilen Subaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de örgüt adına sorumlu düzeyde görevlerde bulundu. Kırsal alanda yürüttüğü silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan Subaşı, son olarak Suriye'de ideolojik alan sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün gerçek yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları örgüte kazandırma konusunda önemli bir role sahip olan terörist, MİT'in hedef listesine eklendi. MİT, saha ajanlarından gelen anlık bilgilerle Subaşı'nın faaliyetlerini adım adım takip etmeye başladı ve ardından operasyon için düğmeye bastı. Subaşı, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan PKK terör örgütü, Ali Subaşı'nın ölümünü, Suriye'deki tabanda kırılmaya neden olmaması için 'kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü' şeklinde duyurdu.