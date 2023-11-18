Rehinelerimizin ihtiyaçları için aracı olmanızı istiyoruz

İsrailli rehinelerin ailesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup geldi. Mektupta "Korkunç bir acı altındayız. Sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

MEKTUPTA ŞU İFADELER YER ALDI:

Ekselansları, 7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık. Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz. Saygılarımızla, Rehineler ve kayıp aileler forumu adına Meirav Lesham Gonen - Romi'nin annesi Malki Shem-Tov, Ömer'in babası

MESCİD-İ AKSA'DA GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE

işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi Müslümanlara yine sert müdahalede bulundu. İsrail güçleri kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girmesi engellediği Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

NETANYAHU SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞINI KABUL ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD televizyonuna İsrail ve Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in savaştaki hedeflerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun "gizli" olduğu gerekçesiyle mahkumlarla ilgili bilgi vermedi.Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

İSRAİL GÜÇLERİ TRT EKİBİNE SALDIRDI

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı. Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.