Türkiye rehinelerin umut kapısı oldu

İsrail ile Filistin arasında sağlanan insani ara ve esir takasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye anahtar rol oynadı. Arabuluculukta marka haline gelen Ankara, vatandaşları rehin tutulan ülkelerin ilk adresi oldu.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Hamas'ın elindeki 22 Tayland, 22 Arjantinli, 2 Tanzanyalı rehinenin serbest bırakılması için Türkiye ile resmi temas kuruldu. Hamas'ın serbest bıraktığı esirler arasında ilk takasta 4, sonraki takasta 7 kişi olmak üzere 11 Taylandlı yer aldı. Hamas, Taylandlı rehinelerin Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği diplomatik trafik sayesinde bırakıldığını açıkladı. Ankara, diğer yabancı rehinelerin de serbest kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 'İnsani fasıla' süresince Hamas 58 rehineyi teslim ederken, İsrail tarafı 117 Filistinliyi serbest bıraktı.

ANKARA'YA BAŞVURDULAR

Türkiye İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için de somut önerilerde bulunmayı ve diplomatik temaslarını sürdürüyor. Arjantin, Tayland ve Tanzanya Hamas tarafından rehin tutulan serbest bırakılması için Ankara'ya resmi başvuruda bulundu. Başkan Tayyip Erdoğan'a iletilen bu talep Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın sahadaki temaslarıyla yeni bir aşamaya geçti. Kalın, biri Doha'da 2'si Ankara'da 1'i İstanbul'da olmak üzere son 6 haftada Hamas yetkilileriyle 4 kritik görüşme gerçekleştirdi. Hamas'ın Katar'da bulunan siyasi büro şefleriyle yüz yüze görüşmeler de yapıldı. Bu görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatıyla Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de bizzat katıldı. Ankara, vatandaşlarının kurtarılması için resmi talepte bulunan ülkelerden gelen bilgileri doğrudan Katar'daki Hamas siyasi büro yöneticilerine iletti. Ankara'nın bu talebi Hamas'ın iç iletişim kanalları üzerinden Gazze'deki askeri kanadına ulaştırılarak serbest kalacak rehinelerin arasında İsrail vatandaşlarının yanı sıra üçüncü ülke vatandaşlarının da olması sağlandı.

ÖNCELİK SİVİLLERDE

Hamas'ın elinde "insani ara"ya kadar 239 rehine olduğu kaydedilirken, rehinelerin takasında sivillere öncelik verildi. Başkan Erdoğan'a Hamas'ın elindeki yakınları için mektup gönderen ailelerin talebi de dikkate alındı. Hamas durumdan haberdar edildi, ancak İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle rehineler hemen serbest bırakılamadı. Rehinelerin aileleri Binyamin Netanyahu yönetimi yerine Başkan Erdoğan'dan yardım istemeyi tercih etti. Türkiye, bu konuda da Hamas ile görüşmeler gerçekleştirdi.

AÇIKLAMA SONRASI İNSANİ ARA

Başkan Erdoğan'ın Cezayir'de, İsrail ve Filistin arasında rehine takası ile ilgili Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettirdiklerini ve bir an önce netice almayı temenni ettiklerini açıklamasından birkaç saat sonra 4 günlük insani aranın ilan edilmesi dikkat çekti.