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Haberler Politika Putin: Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir

Putin: Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir

HABER MERKEZİ
Putin: Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı. Putin, İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili de açıklama yaparak, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir. Bu bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor" dedi.
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