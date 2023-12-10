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Bosnalı Başbakan’dan Şehzadeler Belediyesi ziyareti

CÜNEYT HASÇELİK
Bosnalı Başbakan’dan Şehzadeler Belediyesi ziyareti
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Zenica- Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesi'nde ağırladı. Çelik, Manisa hakkında misafirlerine bilgi vererek verdi. Çelik, "Fatih'in yetiştiği Şehzadeler şehri ilçemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz. Bosna bizim gönül coğrafyamızda önemli bir yer tutuyor. Bosna denildi mi bizim gönlümüz titrer" dedi. Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, Fatih'in ve diğer Şehzadelerin yetiştiği Şehzadeler şehrinde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
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