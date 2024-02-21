Dağ’dan Tire’ye yıldızlı projeler

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ Tire'ye yaptığı ziyarette müjde üstüne müjde verdi. İzmir'de, Büyükşehir belediyesi dahil önceki belediye başkanlarının iyi ve güzel yaptıkları her işin devamını sağlayacaklarını belirten Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Tire'ye yaşlı bakım evi, Belevi yolunun hızla tamamlanması, diş ve çocuk hastanesi ile yeni otogarın müjdesini verdi. Tire'de, önce sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Dağ, ardından meşhur Salı pazarını dolaştı vatandaş ve esnafla sohbet etti.

FARK YARATACAK ÇALIŞMALAR

Seçim koordinasyon merkezinin açılışını da yapan Dağ, "1 Nisan sabahı İzmir yeni bir güne uyanacak ve Cumhur İttifakı'nın fark yaratan hizmetleriyle hızla tanışmaya başlayacak" dedi. Dağ'ın oldukça renkli geçen Tire programına, Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru ile çok sayıda partililer katıldı.

"İZBAN'I GETİRECEĞİZ"

Açılış sonrası burada bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İZBAN müjdesini hemşehrileriyle paylaştı. Dağ, "Göreceksiniz biz İZBAN'ı Tire'ye de Ödemiş'e de getireceğiz. Bizimle gelecek inşallah. Tren setlerimizi artırmamız lazım, biz göreve geldikten sonra bunu artıracağız. 30 tane tren seti alacağız. İZBAN'ın Tire'ye gelmesi, Ödemiş'e gelmesi benim için büyük bir mutluluk olacak. Bunu da çok uzun sürmeden, tren setlerini artırmak suretiyle İZBAN'ı getirme imkanımı olacak, hayırlı olsun." dedi. Hamza Dağ, 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına lokma da dağıttı.

'SÜT KUZUSU'NA DEVAM EDİLECEK

'Süt Kuzusu Projesi gibi mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının iyi ve güzel yaptıkları her işi devam ettireceklerini hatırlatan Dağ, "Bu proje iki türlü faydalı projedir. Biz kimseye ayrım, gayrım yapmayacağız. Çalışmak, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Aslında bu projenin de akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip, İzmir Büyükşehir olarak yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.