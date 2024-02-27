‘Yeşil’ bir kent için çalışacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Buca'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarla bir araya geldi. Dağ, İzmir'in önümüzdeki 5 yıllık döneminin diğer illerden daha kritik bir öneme sahip olduğunu belirtip, "4 dönem milletvekili olarak temsil ettiğim şehrime elimden geldiğince, gücüm yettiğince hizmet etmeye çalıştım. Sadece hemşehrilerimin taleplerine değil, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin destek istediği konulara da bir an olsun düşünmeden koşmaya çalıştım. Buca Metrosu Projesi'nde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü ünitesinde, Konak tünelinde, Karabağlar Yeşillik caddesinde ve daha nicelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taleplerini geri çevirmedik. Biz şehrimizin sıkıntılarını görüyoruz. Çözüm önerilerimizi, projelerimizi anlatıyoruz" dedi.

NEFES ALACAK

Buca'ya ilişkin projelerini aktaran Dağ, "Yeni çevre yolunun hayata geçmesiyle Menemen-Buca arasını 20 dakikaya düşüreceğiz. BucaÇeşme otoyol ayrımını hizmete sunacağız. Mevcut çevre yoluna Buca Hali çıkışını ekleyeceğiz. Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Yarım kalan Mavişehir semtinde bulunan opera binası tamamlayacağız. Buca-Cezaevi bölgesine İzmir Bahçesi inşa ederek hemşehrilerimizin nefes alabileceği bir alan inşa edeceğiz" dedi. Yeşildere Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapı stokunu yerinde yenileyeceklerini vurgulayan Dağ, "Rekreasyon çalışmamızla Yeşildere'yi tam anlamıyla yeşil yapacağız" diye konuştu.

'SIFIR ATIK PROJESİ'

Çevre ve iklimin önemine dikkat çeken Dağ, "Geri dönüşüm işini yapmak zorundayız. Sıfır Atık Projesi son yıllarda dünyanın en önemli projelerinden birisidir. Vatandaşlardan evdeki kızartma yağlarını pet şişeye biriktirip dolduğu zaman muhtarlığa bırakmalarını isteyeceğiz. İlçe belediyesi gelip alacak ve biz bunlardan dönüşüm sağlayıp gelir elde edeceğiz" dedi.