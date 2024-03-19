Dağ’dan çiftçilere tarımsal sulama sözü

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ara vermeden yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında dün Dikili'deydi. Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ hemşehrilerinin yoğun ilgisini gördü. Çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Hamza Dağ'a, Cumhur İttifakı Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti.

'SUYUN DEĞERİ BİLİNMELİ'

Suyun önemine değinen Hamza Dağ, "Gerçekten her arıtma tesisinde aslında düşünmemiz gereken sudur. Su çünkü artık çok değerli. Birçok alanda su çok değerli hale geldi. Arıtılmış suyu, kullanma suyu olarak, tarımsal sulama da kullanma imkanımız söz konusu olduğunda, maliyetini bile düşünmeden hayata geçirmek şarttır. Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak" ifadelerini kullandı. Belediye başkanlarının çalışmalarında Ankara'nın önemine de değinen Dağ, "Birkaç ayda bir Ankara'da işlerinizin takibini yapmazsanız, işinizi bizzat takip etmezseniz, açıkçası netice almanız da çok kolay olmuyor. Biz Bergama, Kınık'ta böyle başardık. Oralar bizim örneğimiz" dedi.

SORULARA SAMİMİ CEVAPLAR

Hamza Dağ, seçim çalışmalarının yanı sıra katıldığı bir televizyon programında hayata ve geçmişine dair soruları yanıtladı. Kıyafet tercihleri hakkında konuşan Dağ, "Hafta içi genelde takım elbise oluyor. Hafta sonu İzmir'e gidince takım elbise ve kravat takmam. Kendi spor klasiğim var. Pantolon, gömlek, ceket. Hafta sonu Bostanlı Sahilde çocuklarla böyle yürürüm. 7-8 takım bu şekilde rahat kıyafetlerim var" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesaplarına değinen Dağ, sahte hesabı olmadığını belirterek "TikTok hesabım var, bütün sosyal medya sitelerinde hesaplarım var. Siyasetçi ve tanıtım medya başkanı olarak var" dedi. "Gençlere ne tavsiye veriyorsunuz?" sorusuna ise, Dağ, "Gençlere tavsiye veriyorum, siyaset konusunda tavsiye istiyorlar. Biz de gittiğimiz her yerde siyaset oluyor. Siyaset dışında çocuklarıma büyüyünce iyi insan, iyi Müslüman olacağız deyin derim" cevabını verdi.