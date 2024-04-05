Meral Akşener’in prensi istifa etti

Yerel seçim sonrasında Meral Akşener'in partisi İYİ Parti karıştı.

Seçimlerde çok başarısız çıkan, genel seçımlerde aldığı yüzde 9.9 oylardan yüzde 3.66'ya düşen İYİ Parti'de kılıçlar çekildi, istifalar arka arkaya geliyor.

Suskun eski güçlü genel sekreter, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz çıktığı TV'de Meral Akşener'i eleştirerek bomba açıklamalar yaptı.

İstifa edeceği konuşulan Genel Başkan Meral Akşener'in bir manevra yaparak, Büyük Kurultay kararı alması, partideki krizi daha ileriye taşıdı.

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk Akşener'in etrafındakilerin istifasını istedi.

Meral Akşener'in PRENSİ olarak konuşulan Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve ardından yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Burak Akburak istifa etti.

PRENSİN DÜŞÜŞÜ

Buğra Kavuncu Meral Akşener'in çok sevdiği, gelecekte Genel Başkanlık için yetiştirdiği bir isimdi.

Kavuncu'nun hızlı yükselişi de PRENS olarak değerlendiriliyordu.

Hızlı yükselen Kavuncu, hızla düştü.

Eski İstanbul il başkanı ve sonra Teşkilat Başkanı gibi özellikli görevlere sahip Kavuncu, İstanbul seçimlerinde sıfır çekmesi (0.63)ortalığı karıştırdı.

Seçimleri beklentilerin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını söyleyen yüzde O.63'lük Kavuncu, "İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Buğra Kavuncu'yu bir diğer önemli genel başkan yardımcısı Burak Akburak istifa ederek takip etti.

SUSKUN ADAM BOMBALADI...

İP kurucusu, 4 yıl Akşener'in sağ kolu - Genel sekreterlik görevi yaptıktan sonra ayrılan ve sekiz aydır hiç konuşmayan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz çıktığı TV'de bombaladı.

"Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum" dedi. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun kendisini 4 ay aramadığını, CÜZZAMLI muamelesi gördüğünü söyledi.

"Mansur Bey'e, Ekrem İmamoğlu'na Meral Hanım çok sert şeyler söyledi. Bunlar yanlış mıydı" sorusunu da, Uğur Poyraz, "Ben bu kampanya modelinin yanlış olduğunu söylüyorum" diyerek yanıtladı.

İYİ Parti'nin 31 Mart karnesi hakkında konuşan Poyraz, "8 aylık suskunluğum içerisinde görüşlerimin tamamını Partinin yetkili kurullarında Sayın Genel Başkana tek tek ifade ettim.

Görüşlerimin farklı noktada olduğu alanlarda Yerel Seçim atmosferinde partimin herhangi bir şekilde tartışma konusu olmaması için görüşlerimi dışarda beyan etmekten imtina ettim.

Bu görüşlerimden bir tanesi ortak adaydır.

4 YIL İÇERİSİNDE BİR HAZIRLIĞIMIZ OLUŞMAMIŞ

İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla girme kararının paralelinde İYİ Parti'nin 4 yıl boyunca bir yerel seçim stratejisi oluşturulmamış.

Bizim 4 yıl içerisinde bir hazırlığımız oluşmamış.

Çünkü İYİ Parti'nin Yerel Yönetimler Başkanlığı da bu noktada nasılsa bir ortak aday süreci götürülür diyerek bütün konsantrasyon partinin tüm kurullarıyla genel seçime adapte edilmiş.

"KAMPANYA MODELİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"

"Meral Hanım istifa etmeli mi? Kongrede aday olmalı mı, olmamalı mı?" sorusuna Poyraz, şu yanıtı verdi: "Sayın Akşener'in net ifadesi var.

Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum." 'MERAL AKŞENER,

"CESARETİNİZ VARSA KARŞIMA ÇIKIN' DİYECEKMİŞ

Meral Akşener'in 'kongre tavrı' kulislere sızdı.

Kulislere göre, İYİ Partili bazı kurmaylar, seçimli kongre kararının "göstermelik" alındığını söylüyor. Genel Başkan Meral Akşener'in partinin başından ayrılmayacağı iddia edilirken, Akşener'in "Cesaretiniz varsa çıkın karşıma" diyeceği söyleniyor.

Akşener'in bu tavrının, aday olacak isimlerin "sindirilmeye" çalışması olduğu belirtiliyor.

Akşener'in ihracını istediği Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı.

SONUÇ

Meral Akşener'in Genel Başkanlığa devam tavrı içinde olması sonucu, Haziran ayında yapılacak Büyük Kurultay'da geniş bir tasfiyenin daha gündeme girebileceği iddia ediliyor.

Ne demişti Meral Hanım, 'Ya tarih yazacağız. Ya tarih olacağız.' İYİ Parti içindeki Merkezciler - Milliyetçiler kavgası şunu gösteriyor:

İYİ PARTİ TARİH OLMAYA DOĞRU GİDİYOR.