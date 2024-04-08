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Camilere tehditler artınca Norveç polisi silahlandı

HABER MERKEZİ
Camilere tehditler artınca Norveç polisi silahlandı
Norveç'in başkenti Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu. Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslüman topluluklara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold, "Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.
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