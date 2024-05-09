Temel Karamollaoğlu aday olmayacak

SAADET Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, partinin kongre tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini ve Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıkladı. Kaya, "Bu vesileyle 1969 yılından önce Erbakan Hocamız ile tanıştığı günden bu yana Milli Görüş davasına dört elle sarılan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette biliyoruz ki bizler sadece görevde olduğumuz süre içerisinde değil, son nefesimize kadar bu aziz milletimize hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız" ifadelerini kullandı.