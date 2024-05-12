Aslı Baykal’dan CHP’ye fişleme tepkisi

CHP, yerel seçimlerin ardından "parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı" duyurulmuştu. Fişleme olarak görülen uygulamaya Aslı Baykal da 'Nazi' benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal, "Bu yazı örgütlere gönderilsin sonra da emekliye, öğretmene 'ben demokratım gelin miting yapalım' densin.

"GEÇMİŞ OLSUN!"

'NAZİ Almanyası'nda komşuları, aileleri ve arkadaşları hakkındaki bilgileri Gestapo'ya aktaran vatandaşlar ödüllendirildi. Buna bilgilendirme deniyordu. Demokrat değil diye eleştirdikleri AK Parti'de böyle birbirine düşürücü bir yazı asla gönderilmez. Bu zihniyeti bir de ülke yönetiminde düşünsenize. Kimsenin bilgi vereceğini ummuyorum ama ihraç edilenlere ve edileceklere geçmiş olsun" dedi.