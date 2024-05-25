Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile neden konuşmuyor?

CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Bir taraftan manidar laflar ve vuruşlar yaparken diğer yandan manidar yurtici seyahatler yaparak kendisini deviren Ekrem İmamoğlu ve Özgur Özel'in kulaklarına kar suyu kaçırıyor.

Geçen hafta, Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Karkamış ve Nizip'te üç günlük manidar temaslar yaptı.

Siyası kulislerde, Gaziantep ziyaretleri, 'Kılıçdaroğlu sahaya indi' diyerek değerlendirildi.

Bilindiği gibi, Özgür Özel, 31 Mart seçim başarısının zevkiyle, 'CHP'de 2 santrafor var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş' demiş, kendisini de teknik direktör konumuna koymuştu. Tartışmalar yükselirken, Özgür Özel yeni bir açıklama yapmış, 'İki penaltıcı var ama orta sahadan bir penaltıcı da çıkabilir' diyerek, kendisinin de PENALTICI olabileceği mesajını vermişti. Yani CHP bir futbol takımı olunca, Kemal Kılıçdaroğlu da GIZLİ SANTRAFOR olmaya hazırlandığı için, Gaziantep gezisi ile ANTRENMANLARA BAŞLARKEN, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in de kulaklarına kar suyu kaçıracak, demektir.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in Karkamış ve Nizip ilçelerine üç günlük ziyareti neden yaptı?

Zamanlamaya dikkat. Ekrem İmamoglu Saraçhane medya ve ilave olarak bağımsız dedikleri bazı gazetecileri yanına alarak Roma'da dolaşırken Kılıçdaroğlu sahalara indi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul bütçesinden 22 milyon liralık israf gezisi yaparken Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te derin temaslar yaptı. Özgür Özel de siyasette yumuşama taktikleriyle manşetlere çıkarken, Gerçek Genel Başkan olma tahkimatı yaparken, Kılıçdaroğlu

CHP TEŞKİLATLARININ NABZINI ÖLÇÜYOR.

Kılıçdaroğlu'nun manidar Gaziantep temaslarına, yanında uzun yıllardır yol arkadaşı olan eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski milletvekilleri Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve rahmetli Menderes'in adamı Metin Işık, bazı felsefeci, sosyolog, tarihçi ve doktorlardan oluşan bir topluluk eşlik etti.

(Yani Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar Genel Başkanlığa gelebilirse, CHP'de yeni çekirdek kadrosu ile sahaya indi.)

NEDEN SURİYE SINIRI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye sınır ilçelerini tercih etmesi de bir mesaj veriyor. İlk gittiği yer Süleyman Şah köyü. Cerablus'a Suriye sınırına sıfır noktadaki köy 25 hanelik. Kılıçdaroğlu görevde iken, 'Süleyman Şah türbesini Suriye'de eski yerine muhakkak taşıyacağım' diye çok konuşmuştu. Taşıyamadı.

Ama tekrar Genel Başkan olabilirse yine 'taşıyacağım' konuşmaları yapması kesin.

Tabi ki Esad'la anlaşırsa. Süleyman Şah köyündeki ağırlamayı İbrahim Tatlıses'in üstadlarından 90 yaşına merdiven dayamış baba- muhtar Süleyman Uzunaslan yaptı.

Ziyarette Nizip CHP İlçe Başkanı Mehmet Fırat bulunurken, CHP'nin Gaziantep İl Başkanı ve iki milletvekilinin katılmaması dikkati çekti. Acaba Özgur Özel ve Ekrem İmamoğlu göndermemiş olabilir mi? Veya CHP milletvekilleri neden çekinmiş olabilirler? Burası önemli.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahalara inerken (antrenmanlara başlarken) Karkamış ve Nizip ziyaretlerinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na derin mesaj verdiği belli. Tahminlere göre, 'Siyasi yasaklı değilim. CHP'de olanlar beni ilgilendirir. Ben yüzde 48.5 ile cumhurbaşkanlığını kaçıran bir kişiyim. Sadece CHP seçmenine değil yüzde 48.5'a karşı da görevlerim var. Türkiye'nin sorunları benim de sorunlarımdır.

Takip ederim. Kimse bana karışamaz' diye düşünüyor. Peki niye Suriye sınırı? Bu konudaki mesajı da şöyle yorumlanıyor: "Suriye ve göç Türkiye'nin kalıcı bir sorunudur. Bu konuyla ilgilenmeyenler olmasını kabul edemem.

Halkın içinde bir köyde yaşayan insanların sorunlarını yakından her zaman ilgileneceğim."

KILIÇDAROĞLU FIRSAT BULURSA...

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlıktan düşürülmesini bir türlü kabullenemiyor. Kendisini yıkan Ekrem İmamoğlu'nu affetmiyor.

Bir gün hesap soramaya hazırlanıyor.

Nitekim, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu ile telefonla konuştuğunu, birbirlerini ziyaret ettiklerini kimse görmedi. Özgür Özel'le görüşmeleri de bir taktik. Kendine göre bir OYUN PLANI yaptığı gözleniyor.

31 Mart seçimlerinden önce (1 NİSAN OPERASYONU) Kemal Kılıçdaroğlu kendisine destek olan 550 delege, 57 il başkanı ve 70 milletvekili ile olağanüstü Kurultayı toplamaya hazırlanmış ve tekrar Genel Başkan olmayı düşünüyordu. Seçimlerde, CHP başarılı olunca, hesaplaşmayı zamana yaydı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan olmak için hazırlık yaptığını biliyor.

2025 Ekim ayı Olağan Kurultayı veya önce normal kurultay için yığınak yapılacağını düşünerek, HAZIRLIK YAPIYOR. Kulislerdeki konuşmalara göre, Ekrem İmamoğlu Genel Başkan olmak için harekete geçerse, Kemal Kılıçdaroğlu ya KENDİSİ, ya da Özgur Özel'i destekleyerek İmamoğlu ile hesaplaşacak.

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu'nun önce CHP Genel Başkanı olmayı, sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmayı kafasına koyduğundan kimsenin şüphesi yok. KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, İMAMOGLU'NU YEMEK İÇİN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ.

BÖYLE BİR SÜREÇTE CHP'DE 2025'TE BÜYÜK HESAPLAŞMA OLACAK DEMEKTİR.