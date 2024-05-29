Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu hesaplaşması

Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor.

Ekrem İmamoğlu ile hesaplaşmak için zamanlama yapıyor.

Genel Başkanlığa dönüş için manevralara başladı, demiştik.

Yanılmadık. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı salvoları bir tık ileri taşıdı. CHP sattığı televizyon kanalına çıktı. CHP'de deprem yaratacak açıklamalar yaptı.

Siyasi kulislerde durduk yerde, 'Kılıçdaroğlu neden televizyona çıktı. Birilerine çok kızmış ki artık duramadı' yorumları yapılıyor. Kılıçdaroğlu belli ki Ekrem İmamoğlu'na çok kızıyor.

Televizyonda 'değişim' tartışmasını başlatan İmamoğlu'na isimsiz göndermede bulundu:

Boşuna demiyorum hançerlendiğimi.

Siyasette vefa var, kendi aramızda bu eksende daha güzel şeyler yapabilirdik. İmamoğlu ile hesaplaşmaya karar vermiş Kılıçdaroğlu'nun, 'Delege isterse genel baskan adayı olacağım' sözleri de Özgür Özel için alarm zillerini çaldıracak. Özgür Özel seçim sonrası CHP'nin başarılı çıkmasını iyi değerlendirerek, Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altından çıkmaya çalışırken 'CHP'nin patronu artık benim' iklimi yaratırken, devrik Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı CHP'de denklemleri değiştirmiş oldu.

ÖZEL'E DE KIZMIŞ

Özgür Özel'in üç gün önce bir televizyonda yaptığı konuşmalara Kılıçdaroğlu'nun kızdığı, cevap vermek için ilk kez televizyona çıktığı konuşuluyor. Nitekim eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan Özgür Özel'e de kızgınlığını, "Özgür Bey'le genel başkanlığı devrederken 1 - 1,5 saat görüştüm.

Siyasette vefa diye bir kavram var, kendi aramızda oturup bu kavram ekseninde daha güzel şeyler yapabilirdik. Kırgınlıklar büyük derecede önlenebilirdi.

Partiyi iç tartışmalardan uzak tutabilirdik. Kamuoyunda da vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var" diyerek gösterdi.

Aslında Özgür bey Kılıçdaroğlu'na vefalı davranıyordu. Hatta Başkan Erdoğan ile görüşmeye gitmeden Kılıçdaroğlu'nu aramış, fikrini almıştı. Erdoğan'la görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nu yemeğe götürmüş. 2.5 saat baş başa görüşmüşlerdi.

Daha önce de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini, telefonla aradığını biliyoruz. Bunlara rağmen Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının şöyle olduğu konuşuluyor, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan ile buluşmasına iktidar ile ana muhalefet arasındaki diyalog döneminin başlamasından Kılıçdaroğlu rahatsız olmuş. Hala 'Erdoğan ile müzakere olmaz, mücadele olur' diyen Kılıçdaroğlu siyasette yumuşamaya yanaşmamak için direniyor.

HANÇERLEYENLER KİMLER?

Kurultay konuşmasında da hançerlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "değişim" tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını vermeden bir kez daha aynı benzetmeyi kullandı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından patlayan değişim hareketinin sorulmasına üzerine, "Boşuna demiyorum hançerlendiğimi" dedi. Eski CHP lideri, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa 'Sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla 'Cumhurbaşkanı adayı olayım' dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. 'MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım' denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana 'Aday ol' diyen sen değil miydin" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIĞA DOYAMAMIŞ

Kılıçdaroğlu genel başkanlığa doyamadığını şu sözlerle adeta itiraf etti: Bir kişi uzun süre genel başkanlık yapmamalı ama genel başkan değişecekse o güvenli limana partisini taşımalı ve o güvenli limanda bu değişiklikler gerçekleşmeli. Hangi gerekçeyle suçlandık, ne kusurumuz oldu?

AKŞENER DE NASİBİNİ ALDI

Meral Akşener'in masadan kalkmasının nedenini Kılıçdaroğlu hala öğrenememiş. Diyor ki, "Akşener'in hangi gerekçeyle masadan kalktığını bilmiyorum, bir gün soracağım. Akşener masadan kalkmasaydı sonuç farklı olur muydu, bilmiyorum." Kılıçdaroğlu neden cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklarken manidar laflar etti. "O günkü anketlerde ben önde çıkıyorum, şimdiki anketlerde başkası çıkıyor. Niye o zaman yapmadınız, söylemediniz?

İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp tam tersini yaptı."

SİVAS'TA BOMBA PATLAYABİLİR

Kılıçdaroğlu'nun delege isterse genel başkan adayı olurum' çıkışı CHP'de kazanları çok kaynatır.

Sivas'ta 6- 8 Eylül'de Tüzük Kurultayı var. Kurultay'da 650 delege desteği bulursa Kılıçdaroğlu kadrosu seçimli erken kurultayı toplama zemini yakalayabilir.

SONUÇ

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu yemeye kararlı. İmamoğlu'nun genel başkan olma sevdasına Kılıçdaroğlu taş koymak için gözünü karartmıştır. CHP'de 4 ismin Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın yol haritaları müthiş çalımlarla meydan savaşlarına konu olacaktır. CHP'de kavga bitmez, kulis bitmez. Ortalık çok karışacak, çok...