AK Parti 23 yaşına giriyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü Çarşamba günü kutlayacak. AK PARTİ, 14 Ağustos 2001 günü Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. Siyasi tarihte az görülen bir gelişmeyle 4 Ağustos 2001'de AK PARTİ, kurulmasından yaklaşık bir sene sonra iktidara geldi. Aziz milletin eksilmeyen desteğiyle o günden bu yana kesintisiz şekilde Türkiye'yi yönetiyor. Kurumsal tarihinin neredeyse tamamını iktidarda geçiren bir siyasi partidir AK Parti. Başkan Erdoğan liderliğinde Ak Parti, 23 yıldır Türkiye'yi değiştiren, ülkemizi Bölgesel Güç ve Küresel aktör konumuna getiren devrim nitelikli başarılara imza attı. Erdoğan ve tecrübeli kadrosu yeni 25 yıllarda Türkiye'yi daha çok başarılara koşturmak için DEĞİŞİM ROTASINDA yürümeye kararlı.

AK PARTİ VE DEĞİŞİM

Türkiye için AK Parti ne anlam ifade ediyor? AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyordu. 1999 ve 2001 krizleri ülke ekonomisini derinden vurmuştu. 1990'ların istikrarsız ve kasvetli siyasî havası, yolsuzluklar, faili meçhul cinayetler, kısa süreli hükümetler toplumun siyaset kurumuna yönelik güveninin kaybolmasına yol açmıştı. Krizin ve kaosun güçlendiği bir tablo vardı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin tüm zorlukların üstesinden geldi. AK Parti ve Değişim. AK Parti'yi bugünlere getiren en önemli dinamiklerin başında kendi içerisinde yaşadığı değişimi ve dönüşümü oldu. Her seçimde milletvekillerini de ciddi şekilde yeniledi.

SORUNLA KARŞILAŞILDI

AK Parti'yi başarı ile dönüştüren Başkan Erdoğan, ardından Aziz milletin ÖZGÜVEN KAZANMASI çalışmalarına hız verdi. AK Parti, iktidarının ilk günlerinden itibaren kapsamlı bir restorasyon çabasına girişti. Bürokratik ve askeri vesayeti yürüten müesses nizam, Erdoğan'ın yürüttüğü değişim dinamiklerini engellemek için görünür ve görünmez engeller çıkardı. E-muhtıra verilmesinden AK Parti'ye kapatma davası açılmasına kadar çok sayıda sorunla karşılaşıldı. Buna karşılık Başkan Erdoğan, karşısına çıkarılan tüm engellere rağmen statüko karşısında geri adım atmadı. Erdoğan ve AK Parti, bütün kırılma anlarında, Aziz milletin iradesinı önde tutarak, bürokratık ve askerı vesayet girişimlerine direndi. Siyasal mühendislik ve kural dışı hareketlerle mücadele etti.

BAŞARILARIN LİDERİ

Darbeler eliyle on yılda bir zorla yapılan ve büyük bir maliyet ortaya çıkaran siyasetten koparma girişimlerini sona erdirmesi, Başkan Erdoğan-AK Parti'nin büyük başarıların önde gelenidir. Mücadele sonunda, siyaset kurumu itibarını yükseltti. Böylece siyaset olağan mecrasına girdi ve normalleşti. Erdoğan-AK Parti'nin, siyasete katılımın önü açmaları, Aziz milletin aktif olarak karar alma süreçlerine dahil olmasını sağlamaları, oldukça etkin bir dinamiğe işaret ediyor. Bu konuda, AK Parti Aziz milletimiz için bir sigorta poliçesi durumundadır. Erdoğan'ın zorlu mücadelesiyle, sürdürülen değişim süreci 23 yılda, büyük bir mesafe kat etmiş durumda. Lakin DEĞİŞİM DURMAYACAK. AK Parti toplumsal talepleri sisteme taşımayı sürdürerek, reform ve değişim sürecin de adeta bir köprü işlevi üstlenmiş durumda. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin halkla kurduğu ünsiyet bağıyla çevre tam anlamıyla merkeze taşınmış görünüyor. Bu durum aynı zamanda yeni bir siyaset tarzının ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

OLUMLU SONUÇLAR

Başkan Erdoğan ve Ak Parti muhalefetin de siyasete bakışını değiştirdi. Ana Muhalefet, iktidara gelmek için vesayet odaklarına dayanmaktan çok halktan destek almasının zorunlu olduğunu gördü. Böylece muhalefet de içine girdiği kısır döngüden kurtulup farklı toplumsal kesimlere ulaşmaya çalıştı. Bu durumun demokratik siyasetin güçlenmesi için olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendiriliyor. Kısacası Erdoğan ve AK Parti, toplumu siyasetin gerçek anlamda bir öznesi hâline getirdi. Evet. Başkan Erdoğan- AK Parti ölçeğinde siyasette başarı göstermiş bir parti göremeyiz. Demokratik seçimlerle 23 yıl boyunca birçok noktada Türkiye'yi dönüştüren kesintisiz iktidarı Erdoğan- Ak Parti ortaya koyuyor.

SONUÇ

NEREDEN NEREYE?

TÜRKİYE nasıl görünüyor? Başkan Erdoğan- AK Parti 2002 yılında iktidar oldu. Erdoğan- AK Parti iktidara gelmeden önceki tabloya bir kez daha bakalım. 2000'lere kadar "Dışa bakamayan, içe kapanmış, koalisyonlar nedeniyle çekişmelerin arasında bunalmış, vizyonu olmayan bir ülke görüntüsünden" bugünün BÖLGESEL GÜÇ KONUMUNA, KÜRESEL OYUNCU pozisyonuna nasıl geldik? 20. yüzyılda içe kapatıldık, başımızı kaldıramadık. Emperyalist ülkeler 20 yıllık, 50 yıllık planlar yaparken bizler yarınımızı düşünecek durumda bile değildik. Yakın coğrafyamızda cirit atan sömürgeci devletlere "Ne yapıyorsunuz?" diye tek bir laf edemiyorduk. Ellerinde tekrar cetvellerle yeni uydu devletler kurgucularına dönüp "Siz kimsiniz" diyemiyorduk. Bugün TÜRKİ- YE BÜYÜK BİR DEVLETTİR.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye giydirilen vasat ve dar elbiseyi yırtıp atıyor. Hepimiz oturup muazzam güç pozisyonumuzun ardındaki gelişmelere dikkatle bakmak zorundayız. Bugün, iddiası olan bir Türkiye var. TÜRKİYE'MİZE yakışan büyük millet karakterimiz canlandı. Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ÖZGÜ- VEN DEVRİMİ ile bugün iddiası olan Türkiye gerçeğinden gurur duymalıyız. Tarih yazan 700 yıllık karakterimizin yeniden canlanmasından mutlu olmalıyız. Yaşadığımız son 5 yıllık gelişmelere bakarsak, TARİH YAZIYORUZ.

Her zirvede ERDOĞAN'ın cesur ve akıllı hamleleriyle yeniden dizayn edilmeye çalışılan Ortadoğu- Kuzey Afrika- Akdeniz tezgâhlarını bozuyoruz. ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE, BÜYÜK DEVLET REFLEKSİNİ KONUŞTURUYOR. HEM SAHADA HEM MASADA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR.